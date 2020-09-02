Доходы Суздаля от туризма вырастут в 5 раз благодаря новому мастер-плану

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ДОМ.РФ совместно с администрацией города Суздаля и КБ Стрелка по поручению Правительства РФ разработали Стратегию пространственного развития Суздаля до 2030 года. Также разработан первоочередной план мероприятий до 2024 года, когда Суздалю исполнится 1000 лет. Реализация Стратегии позволит развить туристическую и социальную инфраструктуру и существенно повысить качество жизни горожан, а также увеличить доходы от туризма в 5 раз.

На днях в Суздале в очередной раз обсуждали стратегию развития древнего города. Ее разработка велась 8 месяцев, в подготовке документа участвовали более 40 ведущих экспертов по охране объектов культурного наследия, инженерии, транспорту, демографии, градостроительной документации.

В итоге, сейчас развитие Суздале рассчитано вплоть до 2030 года. И если все удастся реализовать, то доходы от туризма у города могут увеличиться в пять раз. По стратегии к 2030 году будут инициированы более 30 новых проектов, обустроено 20 км новых туристических маршрутов. В туристической и смежных сферах планируется создать более 550 рабочих мест, построить новые образовательные центры, ведомственное здание и пожарную часть со спортивным центром.