Жителей Владимирской области приглашают написать "Диктант Победы"

3 сентября в 14 часов Владимирская область присоединится к всероссийской акции в рамках Года памяти и славы. Для написания диктанта на тему Великой Отечественной войны будут работать 58 площадок.

Задания диктанта - 25 вопросов - будут посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства.

Участники акции смогут получить памятные дипломы. Победители будут определены на федеральном и региональном уровнях.

Во Владимире площадками для проведения диктанта станут: ВлГУ, Региональное отделение ДОСААФ России Владимирской области, СОШ № 2, гимназия №3, СОШ № 7, № 10, лицей №14, лингвистическая гимназия №23 им. А.Г. Столетова, СОШ № 25, гимназия № 35, СОШ № 36,39, 44.

Тест также будет доступен в режиме онлайн.