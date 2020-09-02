Директора "Владимирского мясника" обвиняют в мошенничестве

Директор ООО "Владимирский мясник" неожиданно попал в федеральные новостные сводки. Генпрокуратура опубликовала данные о расследовании в отношении него дела, возбужденного прокуратурой города Владимира. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в 2014 году руководитель предприятия обратился в департамент предпринимательства, торговли и сферы услуг с заявлением о получении субсидии для возмещения части затрат, связанных с уплатой первоначального взноса по договору лизинга, заключенного для приобретения тягачей и полуприцепов. При этом, подавая документы предприниматель не сообщил о том, что приобретенные в лизинг транспортные средства ранее находились в эксплуатации и не являются новыми. дело в том, что при таких обстоятельствах субсидию ему бы не дали. Мужчина оформил, а затем предоставил в департамент дубликаты паспортов транспортных средств в которых казалось, что машины все новые. В итоге, он получил 1,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира.