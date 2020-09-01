Судогодца оштрафовали за убийство лосихи

В начале декабря прошлого года местный житель в районе деревни Мызино Судогодского района в результате незаконной охоты из карабина убил самку лося. Браконьера разыскали быстро по оставленным следам: их обнаружили сотрудники Госохотинспекции, а потом, задержанный полицейскими, мужчина признался в незаконной охоте. По приговору суда браконьер получил условный срок три года. Кроме того, его лишили права охотиться на срок два года и конфисковали оружие. Также ему предстоит заплатить крупный штраф – четыреста тысяч рублей.