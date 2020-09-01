Во Владимире на 1 сентября школы и детсады получили сообщения об угрозах взрыва

В 13.00 на электронную почту мэрии пришло анонимное сообщение с угрозами об атаках неизвестных на владимирские школы и детсады, сообщают в администрации города Владимира.

Как сообщил официальный представитель мэрии Александр Карпилович, в сообщении не было указаны какие-либо конкретные школы или садики. Поэтому полицейским и МЧС просто передали данные. Они уже начали работать на местах. Но все указывает на то, что это очередные хулиганы.

Письмо, кстати, не повлияло на работу школ, так как торжественные линейки все были утром, а во второй половине дня никто не учился.