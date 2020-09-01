Во Владимире по 8 маршруту ездит «троллейбус знаний»

В полдень 1 сентября во Владимире по маршруту №8 стартовал «троллейбус знаний» - совместный научно-просветительский проект администрации города Владимира и Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ). Как пояснил директор ИЦАЭ города Владимира Илья Житков, маршрут №8 был выбран в качестве площадки проекта не случайно: цифра 8 отождествляется со знаком бесконечности, ведь процесс познания бесконечен, а создание замкнутого топливного цикла является приоритетом для атомной промышленности, и Россия - среди признанных лидеров в этой сфере. В течение сентября-октября пассажиры «троллейбуса знаний» будут знакомиться с интересными научными сведениями и фактами об истории города Владимира: между остановками звучат короткие рассказы об интересных научных фактах и достижениях известных владимирцев. Кроме того, пассажиры троллейбуса смогут проверить свои знания в викторинах, которых, как обещают организаторы, в ближайшее время будет немало.