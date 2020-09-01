Владимирцы могут выиграть путешествие по России, приняв участие в конкурсе от "Комсомолки"

. Фото: Александр УТКИН

"Комсомольская правда" совместно с компанией "Росгосстрах" ежегодно проводит всероссийский фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!». Проходит он нашем сайте и позволяет любому нашему читателю выиграть путешествие по России. Есть шансы и у жителей из 33 региона.

Юбилейный конкурс приурочен ко Дню страховщика. Принять участие в творческом соревновании в этом году, как и обычно, может любой желающий. Достаточно прислать снимки с изображением своих любимых мест на территории России. Обязательно укажите, что изображено на фотографии. Где и когда она сделана. Приветствуется короткий рассказ, чем запомнилось вам место, которое вы сняли. Все фото будут размещены на сайте «Комсомолки» - kp.ru. Оценивать их будут два жюри: одно - народное, состоящее из читателей газеты и сайта, второе - профессиональное. Среди всех фотографий конкурса профессиональное жюри отберет лучшие работы.

Победитель, выбранный профессиональным жюри, получит главный приз - сертификат на туристическую поездку по России. Победитель народного голосования, набравший наибольшее число голосов в конкурсе, и 11 финалистов, выбранных профессиональным жюри, получат сувенирную продукцию от «Росгосстраха» и книжные новинки от «КП».