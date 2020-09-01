Александровец проводил пьяного домой и украл его велосипеды

Тридцатишестилетний обитатель Александровского района, живущий в Карабанова, похитил деньги и имущество у нескольких местных жителей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в мае и июне к правоохранителям обратились сразу шесть человек, сообщивших, что их обокрал неизвестный. В одном из случаев злоумышленник, увидев на улице пьяного потерпевшего, предложил проводить его до квартиры, откуда потом похитил два велосипеда. В других случаях, после совместного распития спиртного, он похищал деньги с банковских карт жертв. Общая сумма ущерба, причиненного собственникам, составила около двадцати тысяч рублей. Когда оперативники разыскали подозреваемого, он во всем признался, часть имущества удалось вернуть. Сейчас полицейские проверяют, не причастен ли карабановец к другим преступлениям.