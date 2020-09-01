Под Владимиром ликвидировали несанкционированную свалку

Как сообщает областная прокуратура, неподалеку от Высоково люди обнаружили целую свалку, состоящую из твердых коммунальных отходов, строительного и крупногабаритного мусора.

Свалка располагалась на земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в федеральной собственности. Прокуратура обратилась в Октябрьский районный суд города Владимира с иском к Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, в котором потребовал от чиновников ликвидировать свалку на своей территории.

Как сообщают в ведомстве, иск прокурора удовлетворен в полном объеме, хотя решение суда в законную силу еще не вступило.