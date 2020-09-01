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Женщине из Владимира дали семь лет за убийство родной бабушки

В августе прошлого года она сильно избила 82-летнюю женщину
Алексей СуховАлексей СуховАлексейСухов
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В Октябрьском районном суде завершилось дело в отношении 34-летней женщины, которую признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Как сообщает областная прокуратура, 24 августа 2019 года женщина была пьяной и поссорилась с родной 82-летней бабушкой. Сссора переросла в избиение. Женщина в остервенении била старушку кулаками, локтями и ногами по всему телу. Приехавшие медики диагностировали у бабушки закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки в области грудной клетки и на руках. Утром 26 августа бабушка умерла в БСП.

В итоге суд встал на сторону обвинения и приговорил женщину к семи годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Криминал