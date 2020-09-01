Владимирские радиоспортсмены взяли кучу наград на кубке России по радиоспорту

C 21 по 25 августа в Рязани проходил Кубок России по радиоспорту - первый после ограничительных мер из-за угрозы распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.

Команду Владимирской области представляли 24 спортсмена. По итогам четырех дней упорной борьбы, личные медали удалось завоевать:

- Надежде Мельниковой - серебро в дисциплине "Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц" среди женщин;

- Светлане Годуновой - бронзу в дисциплине "Спортивная радиопеленгация 144 МГц" среди женщин.

В командном зачёте Владимирские женщины заняли первое место, мужчины - третье. Также владимирские спортсмены смогли выполнить новые спортивные нормативы - два Мастера спорта и три первого спортивного разряда.