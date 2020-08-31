Владимирец отсудил моральную компенсацию у «Волгабаса»

Владимирец работал на заводе в Собинском районе, выпускающем газомоторные автобусы с 2017 года электросварщиком. Но в ноябре 2018 во время работы на него обрушилась конструкция, из-за чего он несколько месяцев провел на больничном и утратил трудоспособность на 30%. Мужчина просил взыскать с компании свой утраченный заработок и компенсацию морального вреда, которую он оценил в полмиллиона рублей. Но в ходе рассмотрения дела бывший электросварщик от требований взыскать заработок отказался, а вот на компенсации морального вреда настаивал, хотя ответчик утверждал, что в несчастном случае на производстве виновны заместитель директора по производству и два электросварщика, в том числе истец, который в момент несчастного случая был пьян. Но прокуратура согласилась, что основания претендовать на компенсацию морального вреда у пострадавшего электросварщика есть, и Фрунзенский районный суд тоже встал на его сторону. В итоге работник получит 170 тысяч рублей в качестве компенсации. Приговор не вступил в законную силу.