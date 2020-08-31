Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Житель Петушков обокрал приятеля

Он воспользовался тем, что друг уснул
Ирина МальцеваИринаМальцева
КомментироватьОставить комментарий

Завершено расследование уголовного дела в отношении пятидесятипятилетнего жителя райцентра, обвиненного в краже. Мужчина в мае отдыхал в компании своего приятеля. Дождавшись, когда после выпитого товарищ уснет, житель Петушков, уже не раз судимый, решил воспользоваться моментов и украл из кармана спящего сотовый телефон. Аппарат. Стоивший четыре с половиной тысячи рублей, он утащил .а потом продал и деньги потратил. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, вину он признал и деньги во время следствия вернул, а теперь суд определит его судьбу.

Криминал