Во Владимире в первый класс пойдут 4301 ребенок

Завтра - День знаний. В цветочных магазинах сегодня столпотворение, каждый спешит купить самый красивый букет учителю.

В этом году в областном центре в первый класс идут 4301 человек (в прошлом было 4287) – учащиеся 156 первых классов. Еще во Владимире 74 выпускных класса, в которых будут учиться 1828 человек.

Традиционные праздничные линейки на улице пройдут не во всех школах: некоторые запланировали поздравления в классах или радио-линейки, когда ученики не собираются всей школой в одном месте, а принимают поздравления в кругу одноклассников.

Всего в городе 50 общеобразовательных организаций, 4 учреждения дополнительного образования детей, Городской информационно-методический центр. В них трудятся более 3 тысяч человек, которые обеспечивают образовательный процесс для почти 39 тысяч учащихся.