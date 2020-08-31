Владимирские полицейские задержали мужчину, находящегося в розыске

Владимирские полицейские задержали неоднократно судимого жителя областного центра. Мужчина, обвиняемый по статьям "мошенничество" и "уклонение от административного надзора" не являлся на судебные заседания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

- Мужчина, освободившись из тюрьмы с установленным в отношении него административным надзором с ограничениями, самовольно покинул место жительства и совершил нкесколько преступлений, - рассказали в областном УМВД.

В прошлом году злоумышленник, пообещав знакомой недорого купить попугая, украл 6 тысяч рублей , а также обманным путем под предлогом ремонта завладел телефоном, стоимостью около 9 тысяч рублей, принадлежащим другому знакомому. Устанавливается причастность к аналогичному преступлению, совершенному в феврале текущего года. Возбуждено уголовное дело.

Сейчас мужчина заключен под стражу и передан инициатору розыска.