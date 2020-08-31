В Гусь-Хрустальном откроется виртуальный концертный зал

4 сентября в Детской школе искусств имени М.А.Балакирева в городе Гусь-Хрустальном состоится торжественное открытие виртуального концертного зала, созданного в рамках реализации проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

На создание виртуального концертного зала поступило финансирование из федерального бюджета в размере 5,7 миллиона рублей.

В мае была в полном объёме осуществлена поставка оборудования, и виртуальный концертный зал был полностью смонтирован. Его вместимость составляет 380 мест.

Разработан проект совместной работы с Московской филармонией, который будет запущен после снятия режима ограничений на проведение массовых мероприятий.