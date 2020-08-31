Школы-интернаты Владимирской области получили новую форму и спортивный инвентарь

Благодаря проекту «Мир спорта — мир равных возможностей» 13 коррекционных школ-интернатов получили спортивную форму. Проект реализуется на средства Фонда Президентских грантов.

Новую баскетбольную форму и по баскетбольному мячу получили 5 школ-интернатов из с. Омофорово, с. Мстёра, г. Вязники и два интерната из г. Владимира.

С большим нетерпение ждали футбольную форму и мяч интернаты городов Петушки, Коврова, Кольчугино, Меленки, Мурома и Гусь — Хрустального. А также школы-интернаты села Ратислово и Барско-Городище.

- Надеемся, что новая форма и спортивный инвентарь замотивируют ребят к занятиям спортом, а также принесут удачу и приведут к заветным победам, - говорят в ВООБО «Специальная олимпиада».