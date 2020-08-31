До октября в Коврове и Меленках отремонтируют детские больницы

На ремонт и оснащение детских поликлиник в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» из федерального и регионального бюджетов выделено более 46 миллионов рублей. Ремонтные работы в детских поликлиниках Коврова и Меленок завершатся в октябре текущего года.

Они станут «бережливыми»: в поликлиниках появятся открытые регистратуры, современные яркие интерьеры, электронные табло с расписанием приёма врачей, комфортные места ожидания, игровые зоны и комнаты для кормления грудных детей. На уличных территориях предусмотрены крытые колясочные.

Входные группы поликлиник оснастят пандусами и автоматическими дверями. Санитарные комнаты также будут приспособлены для маломобильных пациентов.

Как сообщила главный врач Ковровской городской больницы №2 Светлана Почернина, для нужд детской поликлиники уже закуплены ЛОР-комбайн, аппарат ультразвуковой диагностики, 12-канальный электрокардиограф, дефибриллятор и другое оборудование.

Кроме того, в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения» в сентябре закончатся ремонты городской поликлиники №2 и детского отделения (стационара) Киржачской районной больницы. Также до конца этого года будет отремонтирована детская поликлиника Селивановской ЦРБ. В мае начались ремонтные работы в детской поликлинике Петушинской районной больницы.