В Суздале определили лучшие фильмы молодых русских режиссеров

фото предоставлено киноклубом "Политехник"

Завершился первый кинофестиваль «Время молодых» в Суздале. В течении шести месяцев на показах киноклуба во ВлГУ и открытых показах в Суздале зрители смотрели полнометражные и короткометражные фильмы молодых русских режиссеров и выставляли картинам свои оценки.

В результате в финал вышли три полнометражные картины: Юсупа Разыкова «Керосин», Киры Коваленко «Софичка» и Дарьи Жук «Хрусталь» и три короткометражные: Асаада Аббуда «Снегурочка», Егора Чичканова «Не в форме» и Ивана Григолюнаса «Три дня Клавы Грачевой».

С 28 по 30 августа жители и гости Суздаля жители не просто смотрели фильмы, вышедшие в финал, но и участвовали в творческих встречах создателей картин и актеров.

В результате зрительского голосования победителями кинофестиваля стали фильмы «Керосин» Юсупа Разыкова и «Снегурочка» Асаада Аббуда. В качестве приза им были вручены хрустальные кубки, выполненные мастерами Гусевского Хрустального завода.