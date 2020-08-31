Жительница Владимира вылетела из кулинарного проекта "Адская кухня"

В эфир вышла первая серия шоу "Адская кухня" , в котором приняла участие наша землячка Светлана Балыкина. Напомним, что в декабре прошлого года женщина создала лучшую, по мнению шеф-повара Константина Ивлева, «Сельдь под шубой», за что была награждена почетным званием «Заслуженная Селедочница Всея Руси!» и шубой из лисы.

С первым заданием на проекте Светлана справилась, приготовив вкусные блинчики. Несмотря на то, что повар переборщила с сахаром, шефу Ивлеву они понравились. Но вот потом начались сложности.

Следующим заданием стало приготовление ресторанного блюда с экзотическими ингредиентами: страусиным яйцом, мозгами неизвестного животного, мангустинами. Инвентарь участники проекта должны были найти себе сами, разобрав экспонаты современного искусства. Фуа-гра Светланы ведущая Анфиса Чехова и шеф Ивлев сочли невкусным.

А последнее испытание провалили обе команды, поэтому пришлось выставлять претендентов на вылет. В их числе оказалась наша землячка. Шеф Ивлев сказал ей, что программа - это не ее оркестр (Светлана работает дирижером - примечание авт.) и отправил домой.

Расстроившись, она отдала шефу свой китель и резюмировала: «Значит, кухня — это не мое. Пусть будет так. Я лучше буду и дальше бороться за свои любимые звания музыканта и радиоведущей, которая занимается выпечкой обалденных тортов. Десерты у меня вкусные».