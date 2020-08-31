На Лыбедской магистрали появилась картина "Назад в будущее"

фото предоставлено Мишкиным

На улицах Владимира продолжают появляться новые художественные арт-объекты. Недавно на улице Мира появился большой тетрис, а на днях Мишкин порадовал горожан новой картиной - "Назад в будущее".

Появилась она на Лыбедской магистрали, в месте, где раньше протекала река Лыбедь.

- Это сейчас на её месте, с недавнего времени, располагается автомагистраль, а остатки реки можно найти в овраге у «белого дома» возле родника, а остальная её часть протекает в коллекторе под землей, протяженностью 3 км, где далее впадает в Клязьму. Кстати, некоторые думают что реку спрятали именно в эти трубы, расположениые под рисунком. Это миф, но как дополнение к работе вполне уместно, - объясняет Мишкин.

Владимирцы тут же начали фотографироваться на фоне культового рисунка. Надеемся, что ее не замажут краской, как это произошло с некоторыми другими рисунками Мишкина.