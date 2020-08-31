Школу в Коммунаре откроют в 2021 году

В ходе прямого эфира губернатора Владимира Сипягина был задан вопрос, касающийся открытия новой школы в Коммунаре. Часть учеников вынуждена ездить учиться в школу №26 города Владимира.

- Администрация области вплотную работает над тем, чтобы дети в Коммунаре учились в комфортных условиях. Строительство новой школы на 1100 мест в этом районе идёт высокими темпами. Мы рассчитываем открыть её к следующему учебному году. Это грандиозный для нашей области объект, что видно уже сейчас. Школа будет оборудована по последнему слову техники. Результат точно будет стоить проявленного терпения. Так работает национальный проект «Образование» и в принципе все президентские национальные проекты», - подчеркнул губернатор.