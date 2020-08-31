Во Владимирской области еще 26 заболели коронавирусом

Во Владимирской 31 августа лабораторно подтверждено 26 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев во Владимире - 6 случаев, по 3 случая - в Гусь-Хрустальном, в Муромском, Гороховецком районах, по 2 случая - в Селивановском, Меленковском, Александровском, в Ковровском районах, по 1 случаю в Судогодском, Радужном, Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6318 случаев заболевания (1069 сл. в г. Владимире, 906 сл. в Гусь-Хрустальном, 683 сл. в Петушинском, 595 сл. о. Муром, 553 сл. в Ковровском, 473 сл. в Александровском, 313 сл. в Собинском, 324 сл. в Вязниковском, 298 сл. в Юрьев-Польском, 214 сл. в Кольчугинском, 192 сл. в Меленковском, 163 сл. в Судогодском, 141 сл. в Киржачском, 115 сл. в Суздальском, 83 сл. в Камешковском, 67 сл. в г. Радужном, 66 сл. в Гороховецком, 63 сл. в Селивановском).