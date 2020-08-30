Водитель машины скорой помощи заплатит больнице

Владимирец устроился в городскую больницу скорой помощи осенью 2015, а весной 2017 года он на служебном автомобиле во время работы попал в аварию, в результате которой машина скорой помощи получила серьезные повреждения. Как установили дознаватели, авария произошла по его вине. Восстановление автомобиля обошлось в сто с лишним тысяч рублей, руководство больницы договорилось с водителем, что он добровольно возместит эту сумму. Полтора года мужчина платил в кассу, внеся около половины дога, а в апреле прошлого года уволился и вносить деньги перестал. В итоге руководство больницы обратилось в суд, который встал на его сторону. Теперь судебные приставы будут взыскивать с владимирца почти шестьдесят тысяч рублей – оставшийся долг и госпошлину.