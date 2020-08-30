Во Владимирской области выделил265 миллионов на школьные завтраки

Основную часть суммы, необходимую для питания учеников, выделили из областного бюджета – это 235 миллионов 828 тысяч рублей, которые распределят по муниципалитетам. Еще 29 с лишним миллионов рублей выделят из областной казны. Благодаря этим средствам все ученики «началки» будут каждый день в школе получать горячее блюдо и горячий напиток.

Перед началом учебного года в регионе обновили и парк школьных автобусов. В этом году их приобрели десять, в прошлом - 15 школьных автобусов, в 2018 году – 8 на деньги областного бюджета и еще 14 –на средства федерального. Конечно, это далеко не все, в чем нуждается область.

- В этом году область приобрела 10 автобусов – по 1 автобусу для школ Александровского, Меленковского, Муромского, Собинского, Судогодского, Суздальского, а также по 2 автобуса для Гусь-Хрустального и Ковровского районов. На сегодняшний день у нас остаётся потребность еще в 55 автобусах, и в решении этой проблемы мы рассчитываем на помощь федерального центр, - отметил губернатор Владимир Сипягин.