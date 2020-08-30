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Происшествия

Во Владимире из-за пожара в частном доме загорелась пятиэтажка

К счастью, никто не пострадал
Ирина МальцеваИринаМальцева
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Пожар вспыхнул 30 августа около шести утра на улице Собинская, где загорелся частный жилой дом. Деревянное здание сгорело полностью, огонь охватил 170 квадратных метров. Пламя перекинулось и на соседний дом – пятиэтажку на улице Лакина №173а. Там от огня пострадали балконы. Погибших и пострадавших на пожаре, как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, нет. Сейчас огонь потушен, чтобы справиться с пожаром потребовались усилия 21 человека и семь машин. Почему загорелся частный дом еще предстоит выяснить дознавателям.

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