Во Владимире из-за пожара в частном доме загорелась пятиэтажка

Пожар вспыхнул 30 августа около шести утра на улице Собинская, где загорелся частный жилой дом. Деревянное здание сгорело полностью, огонь охватил 170 квадратных метров. Пламя перекинулось и на соседний дом – пятиэтажку на улице Лакина №173а. Там от огня пострадали балконы. Погибших и пострадавших на пожаре, как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, нет. Сейчас огонь потушен, чтобы справиться с пожаром потребовались усилия 21 человека и семь машин. Почему загорелся частный дом еще предстоит выяснить дознавателям.