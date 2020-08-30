За неделю клещи покусали 83 владимирцев

За последние дни августа жители региона вновь столкнулись с опасными кровососами. Больше всего с укусами клещей к врачам обращались в Меленковском, в Муромском и в Гусь-Хрустальном районах. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, по еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей и заболеваемость инфекциями, передаваемыми клещами, не превышает среднемноголетних значений. Лабораторно исследовано 32 клеща, снятого с людей, на вирус клещевого энцефалита, антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, в области также не зарегистрировано. Напоминаем, анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5. Туда можно привезти кровососа, если вы его сняли самостоятельно, предварительно положив в контейнер или банку с влажной ваткой или травинкой.