Для владимирских медиков открыли бесплатный велопрокат

Акцию, призванную поддержать медиков во время пандемии, запустили владимирские велопрокатчики. Для того, чтобы получить доступ к велосипедам бесплатно, врачам и другому медперсоналу нужно зарегистрироваться в приложении владимирского велошеринга, прислать справку с места работы и свой номер телефона в личные сообщения, например, на почту. Принимаются заявки до 15 сентября, а продлится акция, как планируется до конца ноября. Жители окрестностей Владимира тоже смогут бесплатно покататься на велосипедах – для этого им нужно будет также прислать подтверждающую справку. Напомним, сейчас у владимирских прокатчиков, открывших велошеринг летом, 146 велосипедов и 76 точек парковки по городу. В будущем взять на прокат горожанам предложат и самокаты.