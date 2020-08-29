ФК "Муром" продолжает погоню за лидерами

Четвертый тур первенства ПФЛ по футболу во второй группе ФК "Муром" проводил в Санкт-Петербурге, где их принимал "Ленинградец". Команда из северной столицы перед этой игрой набрала больше очков, поэтому выглядела фаворитом встречи. Однако муромляне сумели показать характер.

Главные события в этой встрече произошли во втором тайме, когда ФК "Муром" сумел окончательно захватить игровое преимущество. Как итог, сначала Владислав Давыдов (74 минута), а потом Никита Киреев превратили преимущество в победу. Муромляне выиграли 2:0 и сумели войти в тройку лидеров, имея в активе 9 очков.

Выше команды с берегов Оки находятся лишь ФК "Тверь" с 10 очками и подмосковный "Олимп-Долгопрудный" с 12 очками.