Владимирское "Торпедо" набрало первое очко в сезоне

Только что закончился матч между владимирским "Торпедо" и питерским "Зенитом-2". Матч четвертого тура первенства ПФЛ по футболу среди команд второй группы проходил во Владимире 29 августа.

Владимирское "Торпедо" перед этой игрой имело в графе "очки" ноль, проиграв все три игры. Поэтому матч против второй команды "Зенита" был крайне важен с турнирной точки зрения. В итоге, команды показали много борьбы, но мало смысла. Особенно поразило огромное количество брака при передачах, из-за чего много потенциально интересных атак "Торпедо" заканчивалось, не успев толком начаться.

В итоге, все решили два пенальти. Сначала отличились торпедовцы (на 25 минуте забил Дмитрий Чернухин), а во втором тайме гости сравняли счет после удара Ивана Тарасова. Первое очко "Торпедо" не позволило владимирцам подняться в турнирной таблице. Команда по-прежнему занимает 14-е место.