В Ковровском районе фура сбила 9-летнего мальчика на велосипеде

УГИБДД по Владимирской области сообщает, что в Ковровском районе 27 августа дальнобойщицкая фура сбила 9-летнего ребенка. Авария случилась между поселками Крутово и Нерехта.

Мальчик ехал на велосипеде по дороге и попал под колеса грузовика. Его доставили в больницу сотрясение мозга и и многочисленными ушибами. При этом по видеоролику с регистратора видно, что водитель фуры не виноват, так как мальчик решил повернуть прямо перед машиной.

С начала года на дорогах области зарегистрировано 22 ДТП со сбитыми детьми. К счастью, все они оказались несмертельными.