Во Владимирской области за сутки выздоровели 18 человек, умер один

Появились уточненные данные по коронавирусной инфекции. В новом бюллетене указано, что во Владимирской области за последние сутки выздоровели 18 человек от коронавируса Covid-19. При этом один человек умер. Это уже 194-й летальный случай в 33 регионе.

При этом к врачам с признаками ОРВИ за 28 августа (среднетяжелые и тяжелые формы) обратилось 236 человек; больных с признаками внебольничной пневмонии – 27. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 37 пациентов с ОРВИ и 399 – с пневмонией.

Всего во Владимирской области было проведено 192669 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 131945 исследований). Это означает, что вне больниц было сделано всего чуть более 60 тысяч тестов.