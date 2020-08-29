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Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области за сутки выздоровели 18 человек, умер один

При этом 399 человек находятся на стационаре с диагнозом "пневмония"
Алексей СуховАлексей СуховАлексейСухов
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Появились уточненные данные по коронавирусной инфекции. В новом бюллетене указано, что во Владимирской области за последние сутки выздоровели 18 человек от коронавируса Covid-19. При этом один человек умер. Это уже 194-й летальный случай в 33 регионе.

При этом к врачам с признаками ОРВИ за 28 августа (среднетяжелые и тяжелые формы) обратилось 236 человек; больных с признаками внебольничной пневмонии – 27. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 37 пациентов с ОРВИ и 399 – с пневмонией.

Всего во Владимирской области было проведено 192669 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 131945 исследований). Это означает, что вне больниц было сделано всего чуть более 60 тысяч тестов.