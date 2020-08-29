В 2021 году в рамках проекта "Чистая вода" построят 6 водоснабжающих объектов

В 2021 году в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология" планируется реализовать во Владимирской области шесть проектов, направленных на повышение качества питьевой воды.

Речь идет о строительстве резервуаров чистой воды и участка водопроводной сети с установкой насосного оборудования на насосной станции "Слукино" Гороховецкого района, водопроводных сетей на маршруте "Верхутиха – Малышево – Кисляково – Малыгино" в Ковровском районе, о реконструкции насосной станции второго подъёма в деревне Зайково Кольчугинского района, строительстве водозабора в посёлке Городищи Петушинского района, реконструкции системы централизованного водоснабжения в Киржаче, строительстве водопровода диаметром 300 мм со строительством станции повышения давления по Радиозаводскому шоссе от улицы Куйбышева до улицы Орловской в Муроме.

В настоящее время по трём объектам проектно-сметная документация разработана и по ней уже получено положительное заключение государственной экспертизы. По остальным объектам завершается разработка проектно-сметной документации.