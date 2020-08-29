1 сентября по городу Владимиру поедет "Троллейбус знаний"

"Троллейбус знаний" запустят во Владимире с 1 сентября. Он будет работать на восьмом маршруте. В течение сентября-октября его пассажиры будут знакомиться с интересными научными фактами и фактами из истории города Владимира.

Наряду с объявлениями остановок в "троллейбусе знаний" будут звучать короткие рассказы об интересных научных фактах и достижениях известных владимирцев. Кроме того, пассажиров ждут научные викторины и конкурсы. Проехав в "троллейбусе знаний", горожане смогут, к примеру, узнать, какая технология позволит составить самую точную карту Вселенной, можно ли за полтора месяца долететь до Марса, где родина первого в мире производства газовых центрифуг, чем знаменит владимирский рожок, какой изотоп является самым дорогим в мире и многое другое.

Машину раскрасил московский граффити-художник и иллюстратор Евгений Воронин, которого тема атомной энергетики вдохновила на создание оригинальных образов. Первый рейс начнется 1 сентября в 12.00 на остановке у Золотых ворот (напротив ЦУМа «Валентина»), причем в этот день проезд для всех пассажиров будет бесплатным.