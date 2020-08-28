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С сентября безлимитные проездные будут действовать на всех маршрутах

Их стоимость останется прежней
Ирина МальцеваИринаМальцева
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Теперь владимирцы, покупающие безлимитные проездные, смогут ездить на всех маршрутах. По поручению главы городской администрации, с 1 сентября месячные безлимитные проездные билеты будут действовать на всех без исключения городских автобусных и троллейбусных маршрутах, а до этого не действует безлимитный проездной на маршрутах перевозчиков ООО «ПОАТиС» (автобус 18С) и ИП Тимофеев А.В. (автобусы 3С, 23, 53).При этом дорожать проездные не будут – их стоимость останется также полторы тысячи рублей. Напомним, до этого Во Владимире увеличивали число маршрутов, на которых действуют безлимитные транспортные карты в июне.