С сентября безлимитные проездные будут действовать на всех маршрутах

Теперь владимирцы, покупающие безлимитные проездные, смогут ездить на всех маршрутах. По поручению главы городской администрации, с 1 сентября месячные безлимитные проездные билеты будут действовать на всех без исключения городских автобусных и троллейбусных маршрутах, а до этого не действует безлимитный проездной на маршрутах перевозчиков ООО «ПОАТиС» (автобус 18С) и ИП Тимофеев А.В. (автобусы 3С, 23, 53).При этом дорожать проездные не будут – их стоимость останется также полторы тысячи рублей. Напомним, до этого Во Владимире увеличивали число маршрутов, на которых действуют безлимитные транспортные карты в июне.