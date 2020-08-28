Вязниковец украл мотоцикл у друга

Житель микрорайона Нововязники обратился в полицию, обнаружив, что у него пропал мотоцикл, стоивший шестьдесят тысяч рублей. Злоумышленник отогнул ворота гаража и забрал технику. По информации УМВД России по Владимирской области ,транспорт угнал знакомый хозяина – уже судимый двадцатишестилетний парень. Он проходил мимо гаража и, вспомнив, что там стоит мотоцикл, влез внутрь и похитил его. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «кража», арестовывать подозреваемого не стали - он находится под подпиской о невыезде.