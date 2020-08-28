В Суздале пожарные спасли двух человек

В Суздале на пожаре работали шесть человек Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

В Суздале 28 августа около двух часов дня загорелся двухэтажный многоквартирный дом на окраине города – на улице Советской. Как сообщили пожарным, огонь занялся в подвале. Как выяснили оперативно приехавшие пожарные 26-й пожарно-спасательной части, в подвале дома загорелся мусор на площади четыре квадратных метра. Из-за сильно дыма пришлсоь эвакуировать восемь жителей. А еще двух человек пожарные выручили с помощью спасустройств и выведены на свежий воздух.

В тот же день эвакуировать горожан пришлось и во Владимире. 28 августа около часу дня в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в подвале многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина. Как выяснили приехавшие пожарные, горело в подвалах двух подъездов, пришлось эвакуировать 35 человек, в том числе пять детей. Огонь охватил двадцать квадратных метров – горели сараи в подвалах. Причины пожаров в обоих случаях еще предстоит установить.