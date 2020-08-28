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Судогодец тростью покалечил друга

Раньше он уже совершал похожие преступления
Ирина МальцеваИринаМальцева
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В Судогде суд вынес приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Преступление совершили в ночь на 11 октября прошлого года .когда два друга оказались в квартире поселка Болотский Судогодского района. Приятели поссорились и .будучи под воздействием алкоголя, один из них взял металлическую трость и ударил знакомого. Двух ударов по голове хватило, чтобы последний получил тяжкие телесные повреждения - закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, ушибленные раны правых лобной, теменной и заушной областей. Учитывая рецидив, суд назначил судогодцу наказание в виде лишения свободы на срок три года и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Криминал