Судогодец тростью покалечил друга

В Судогде суд вынес приговор по делу о причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Преступление совершили в ночь на 11 октября прошлого года .когда два друга оказались в квартире поселка Болотский Судогодского района. Приятели поссорились и .будучи под воздействием алкоголя, один из них взял металлическую трость и ударил знакомого. Двух ударов по голове хватило, чтобы последний получил тяжкие телесные повреждения - закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа, ушиб головного мозга, ушибленные раны правых лобной, теменной и заушной областей. Учитывая рецидив, суд назначил судогодцу наказание в виде лишения свободы на срок три года и четыре месяца с отбыванием в исправительной колонии особого режима.