Кольчугинский зоопарк накажут за выбрасывание отходов в урны

Прокурорская проверка нашла множество нарушений в работе передвижного зоопарка, временно обосновавшегося в Кольчугино. Владелец зоопарка не смог предоставить ряд необходимых документов, в том числе отражающих вопросы кормового рациона и режима кормления животных, проведения уборки и дезинсекции помещений, обеспечения ветеринарного обслуживания животных. Кроме того, корма хранились неправильно, вход в зоопарк не был оборудован для маломобильных групп, не были разработаны и утверждены правила посещения. При этом на территорию зоопарка могли попасть бродячие животные и посторонние люди, а питомцы зоопарка могли выбраться на свободу, отходы зоопарка и продукты жизнедеятельности питомцев просто выбрасывали в ближайшие урны, а работали со зверюшками люди без опыта и квалификации. После того, как прокуратура выдала предписание, руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.