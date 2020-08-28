Владимиркие спортсмены заняли призовые места в Кубке России по радиоспорту

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C 21 по 25 августа в Рязани проходил Кубок России по радиоспорту - первый после ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса.

Команду Владимирской области представляли 24 спортсмена. По итогам 4 дней упорной борьбы, личные медали удалось завоевать: Надежде Мельниковой - серебро в дисциплине «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» среди женщин и Светлане Годуновой - бронза в дисциплине «Спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди женщин.

В командном зачёте Владимирские женщины заняли первое место, мужчины - третье.

Также Владимирские спортсмены смогли выполнить новые спортивные нормативы - два Мастера спорта и три 1-го спортивного разряда.