Во Владимире в ближайшие три часа ожидается гроза с сильным ветром

На Владимирскую область надвигается мощный антициклон. Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что вечером 28 августа, а также ночью 29 августа во Владимире и по области ожидается сильная гроза с дождём.

При этом синоптики говорят, что порывы южного ветра местами могут достигать 18 метров в секунду. В ГУ МЧС России по Владимирской области предупреждает, что в такую погоду лучше оставаться дома, так как в регионе могут произойти отключения электроснабжения, обрушения слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падения старых деревьев, ДТП.

Так же в МЧС просят жителей не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями, если не хотят лишиться любимого авто.