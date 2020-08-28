Владимирский подросток воровал в супермаркетах

Шестнадцатилетний юноша из Владимира с апреля по август из разных сетевых магазинов уносил тайком вещи и продукты. Когда поблизости никого не было, он прятал их под одежду и уходил, не расплатившись. Похищенное он продавал. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, установлена причастность обвиняемого к совершению двенадцати преступлений, общий ущерб составил около двенадцати тысячи рублей. Сейчас подросток арестован. В феврале этого года молодой человек привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Ему было известно, о том, что в случае повторного совершения хищения им имущества, он будет привлечен к уголовной ответственности. И сейчас владимирского подростка ждет суд за серию хищений из супермаркетов.