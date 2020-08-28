В июле во Владимирской области больше всего подорожали морковь, свинина и рыба

Владимирстат продолжает следить за ценами в регионе. В июле больше всего цены повысились на мясо и птицу, а снизились на овощи, крупы и бобовые.

Свинина выросла в цене на 4,9%, говядина – на 1,5%, куры охлажденные – на 0,4%.

Значительное снижение цен отмечено на лук репчатый – на 18,7%, картофель – на 16,0%, помидоры – на 10,8%, огурцы – на 9,8%, бананы – на 9,3%, лимоны и капусту - на 5,6%, свеклу и виноград – на 3%, сухофрукты –на 0,9%. Вместе с тем снизились цены на пшено – на 3,6%, крупу гречневую – на 2%, рис шлифованный – на 1%.

Заметно выросли цены на морковь – на 16,7%, на яблоки – 10,4%, апельсины – на 8,8%, груши – на 5,3%, а также на рыбу живую и охлажденную – на 9,9%, креветки – на 5,3%.

Среди других продовольственных товаров выросли цены на варенье, джем, повидло, мед – на 2,6%, кексы, рулеты – на 2,3%, на 1,9-2,2% - маргарин, консервы овощные, соль, чай зеленый, жевательную резинку, на 1,2-1,6% - масло сливочное, масло оливковое, сахарный песок, пряники, вино виноградное крепленое, на 1,0% - вермишель.

В то же время снизились цены на супы сухие в пакетах – на 2%, на 1,2-1,6% - колбасу сырокопченую, икру лососевых рыб, рыбу мороженую, филе рыбное, консервы рыбные натуральные, пиво, на 0,6-1,0% - кофе, сыры сычужные твердые и мягкие, масло подсолнечное, кетчуп, шампанское.