Во Владимире мужчина взял игровую приставку в аренду и продал ее

Во Владимире в полицию обратился представитель торговой организации, расположенной на проспекте Ленина. Он рассказал, что 15 июня 29-летний мужчина, зарегистрированный в Собинке, взял в аренду игровую приставку и диски. Однако в назначенное время технику в магазин не вернул и на связь выходить перестал.

- По месту регистрации мужчина не проживал и не появлялся. Полицейские смогли найти его и задержать. Со слов подозреваемого, приставку он продал за 10 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".