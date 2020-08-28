Ушла из жизни пресс-секретарь владимирского Следкома Ирина Александровна Минина

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После продолжительной болезни скончалась старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области по взаимодействию со СМИ Ирина Минина. Об этом в своем телеграме сообщает пресс-секретарь губернатора 33 региона Ольга Петрова.

"Этой ночью ушел из жизни человек, Профессионал, без которого просто невозможно представить областное управление Следственного комитета, - Ирина Александровна Минина. Её острый ум, невероятная энергия и харизма сослужили большую службу всей команде владимирских правоохранителей. Опытный юрист и пиарщик от бога, яркая женщина с несгибаемым характером и уникальным чувством юмора, нам всем повезло работать с ней бок о бок. Она блестяще поставила работу пресс-центра СУ СК, коллеги уверенно продолжат её дело, в этом нет сомнений. Но я не считаю, что незаменимых людей не существует. Таких, как Ирина Минина, больше нет и не будет. Её уход - очень большая потеря. Мы с вами всегда будем её помнить."

Ирина Минина возглавляла работу со СМИ с самого основания Следственного комитета РФ по Владимирской области. И ее работу практически все журналисты считали лучшей среди силовых ведомств. Она умудрялась быть открытой и в то же время не допускала утечек при расследовании самых громких расследований. Но самое главное, она не боялась показывать свою точку зрения, оставаться человеком в любой ситуации. Редакция газеты "Комсомольская правда" соболезныет родным и друзьям Ирины Александровны.

О месте и времени прощания с ней будет сообщено дополнительно.