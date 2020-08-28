В Муроме и Киржаче полицейские спасли людей из огня

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, инспекторы ГИБДД МО МВД России «Муромский» Юрий Гудков и Михаил Большаков 15 августа во время патрулирования обратили внимание на густой дым и пламя, возвышавшиеся над домами. Подъехав ближе, они увидели, что на частной территории горит баня, в нескольких метрах от которой находится жилой дом. Быстро оценив ситуацию, полицейские направились к дому, одновременно сообщая о происходящем в дежурную часть и экстренные службы. В одной из комнат ,уже наполненной едким дымом, инспекторы обнаружили пожилого мужчину, который не мог самостоятельно выбраться на улицу. Полицейские вывели муромлянина на улицу и, разместив в своей машине, оказали первую помощь. А в Киржаче 17 августа около четырех часов дня загорелась квартира в многоэтажке. Первым приехавшим на место полицейским Андрею Апполонову, Алексею Давтяну и Аслану Наврузбекову горожане рассказали, что в горящей квартире на первом этаже находится мужчина. Войти в помещение через дверь подъезда было невозможно из-за сильного дыма, полицейские предприняли попытку попасть в дом через окно. К этому моменту подъехала бригада пожарных, вместе с которыми правоохранители вошли в квартиру и спустя несколько минут на руках вынесли пожилого хозяина, не сумевшего самостоятельно выбраться. К счастью мужчина не пострадал и его после осмотра врачей забрали родные. Родственники поблагодарили полицейских, спасших людей из огня, сейчас решается вопрос о поощрении отличившихся полицейских.