В Коврове бабушка два дня провела в погребе

Восьмидесятилетняя ковровчанка провалилась в погреб в своем гараже, упала и не могла подняться сама. Пенсионерка звала на помощь, но ее не услышали, и женщина два дня просидела в подполе, пока прохожие не увидели открытый гараж и не заглянули внутрь на всякий случай. Они вызвали спасателей, которые и достали женщину, которую передали медикам. Ковровские спасатели вспоминают, что порой пострадавшим людям, оказавшимся в беспомощном положении, долго приходится звать на помощь. Года два назад пенсионер упал дома, его придавило шкафом и два дня он звал на помощь, но без результата. Только когда силы его оставили и он замолчал, соседи вызвали спасателей, объяснив, что решили вызвать их именно потому, что мужчина замолчал. В итоге спасатели попали в квартиру и передали пострадавшего ковровчанина медикам.