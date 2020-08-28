Коронавирусом во Владимирской области заболели еще 25 человек

Во Владимирской области 27 августа лабораторно подтверждено 25 случаев коронавирусной инфекции (5 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в г. Владимире, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Муромском, 4 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Александровском, 3 сл. в Ковровском, 1 сл. в петушинском, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Суздальском).

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6237 случаев заболевания (1050 сл. в г. Владимире, 898 сл. в Гусь-Хрустальном, 681 сл. в Петушинском, 587 сл. о. Муром, 542 сл. в Ковровском, 469 сл. в Александровском, 313 сл. в Собинском, 318 сл. в Вязниковском, 297 сл. в Юрьев-Польском, 214 сл. в Кольчугинском, 189 сл. в Меленковском, 160 сл. в Судогодском, 140 сл. в Киржачском, 115 сл. в Суздальском, 82 сл. в Камешковском, 65 сл. в г. Радужном, 59 сл. в Селивановском, 58 сл. в Гороховецком).