На 40 площадках Владимирской области пройдут кинопоказы

29 августа состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь кино». В этом году в регионе из-за противоэпидемических мер акция будет ограничена, в основном, кинопоказами.

В программу этого года вошли анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк-4», один из самых популярных отечественных сиквелов «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова и самый кассовый российский фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко.

Кинопоказы пройдут более чем на 40 площадках Владимирской области, в том числе будут работать и 6 открытых площадок.

Владимирцев и гостей города приглашают на «Ночь кино» 29 августа в 18 часов в кино-развлекательный комплекс «РусьКино» на Суздальском проспекте.