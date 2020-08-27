Спасатель, пострадавший при взрыве газа в Коврове, получит компенсацию

Пожар в Коврове, на котором погиб один мужчина и пострадало еще десять, произошел в конце июня прошлого года. Причиной стал взрыв газа, который устроил один из обитателей пятиэтажки на улице Зои Космодемьянской. Спасатель, пытавшийся предотвратить взрыв, пострадал: взрывной волной его отбросило на лестничную клетку второго этажа, на короткое время потерял сознание. Впоследствии ему был поставлен диагноз – термический ожог пламенем лица, глаз. Он просил взыскать с виновника компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей, поскольку длительное время находился на листке нетрудоспособности, до настоящего времени у него возникают проблемы со зрением. Сам виновник взрыва в суде не участвовал – он находится на принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа. Ковровский городской суд взыскал в пользу спасателя, пострадавшего на работе, компенсацию в пятьдесят тысяч рублей. Такую сумму он выбрал, учитывая, в том числе, тот факт, что ответчик – пенсионер и инвалид второй группы, имеющий несовершеннолетнего ребенка и находящийся на принудительном лечении.